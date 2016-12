Mersin'de 'evden çıkmayın' uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, "Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır." ifadesini kullandı.

Mersin il merkezinde geceden beri etkili olan kuvvetli yağış bazı bölgelerde sele neden olurken kentte adeta "afet" durumu yaşanıyor.



Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü. Kentin sahil şeridinin büyük bir kısmı ise sular altında kaldı.



MERSİN'DE YAĞIŞLAR AFET BOYUTUNA ULAŞTI (FOTO GALERİ)



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle meydana gelen olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.



Mersin Valiliği de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle zorunlu kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısı yaptı. Açıklamada, "Acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayıp bilgi vermeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.



Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.



İl merkezindeki Mezitli, Akdeniz, Yenişehir ve Toroslar ilçeleri ile Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli'deki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.



Mersin Üniversitesi Rektörlüğü de yaptığı açıklamada, kentteki yağış nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.



"YAĞIŞ ŞİDDETİ AFET DURUMUNDADIR"



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz sosyal medya hesabı üzerinden, kentte şiddetli yağışın devam ettiğini belirterek, "Sabah 08.15 itibarıyla metrekareye 86 kilogram, 09.15 itibarıyla 125 kilogram yağış olmuştur. Halen de şiddetli yağış devam etmektedir. Şehrimizin bazı noktaları deniz seviyesinden düşük olmasından dolayı deniz suyu geri vermektedir. Yağış şiddeti afet durumundadır." açıklamasını yaptı.



Mersin'de son 25 yılın en yoğun kar ve yağmurunun yağdığını da kaydeden Kocamaz, oluşturulan kriz masasıyla gelen her talebe ulaşıldığını bildirdi.



"EN SON 2001'DE GERÇEKLEŞMİŞTİ"



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da kent merkezindeki kuvvetli yağışla ilgili, "Resmi rakamlara göre bu kadar kısa sürede bu kadar fazla yağış en son 2001 yılında gerçekleşmişti. 2001 yılında metrekareye düşen yağmur resmi rakamlara göre 127 kilogram olarak kayıt altına alınırken, günümüzde meydana gelen 125 kilogramlık yağmura rağmen kentimiz bu afeti en az zararla atlatabilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.



Mersin'in bu kadar yoğun yağışı tüm dünyanın dikkatini çeken 2001 yılı sel felaketinde yaşadığı ifade edilen açıklamada, "2001 yılı Aralık ayında birçok vatandaşımızın canını yakan ve kenti bir harabeye döndüren yağış miktarı metrekareye 127 kilogram olarak gerçekleşmiştir. Aradan geçen 15 yıllık zaman zarfında Büyükşehir Belediyemiz ve MESKİ her türlü önlemi almış, kentimizin bir daha böyle acılar yaşamaması için üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, ekiplerin zorda kalan vatandaşın yardımına koşarak olası kayıpları engellemek için görev başında olduğunun altı çizildi.



"2076'DAN ÖNCE BEKLENMİYORDU"



Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlileri Murat Karabulut, Ersin Sandal, Mehmet Gürbüz tarafından Mersin'de yaşanan 2001 yılı sel felaketi üzerine "20 Kasım-9 Aralık 2001 Mersin Sel Felaketleri. Meteorolojik ve Hidrolojik Açıdan Bir İnceleme" başlıklı akademik araştırma yapıldığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu araştırmada, 1968'de metrekareye 199,5 kilogram yağışın düştüğü Mersin'de 2001 yılında metrekareye 127 kilogram yağış düştüğü ve benzer bir yağışın inceleme alanında tekrar meydana gelme ihtimalinin yüzde 1,3 olduğu kaydedildi.



Bilimsel araştırmalarda bu kadar fazla yağışın 2076 yılından önce gerçekleşmesinin beklenmediği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca, kentteki su taşkınlarının en büyük nedeninin kuru dere yataklarının yapılaşma suretiyle kapatılmış olmasından kaynaklandığı bildirildi.



DENİZ TAŞTI



Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Merkez Yenişehir ilçesinin sahil şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı'nın büyük kısmını su bastı. Taşan deniz sularının da etkisiyle ulaşıma kapanan caddede çok sayıda araç mahsur kaldı, iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri, iş makineleri ve vinç yardımıyla su tahliyesi için çalışma yürütüyor.



İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, araçlarından çıkamayan ve yolun karşısına geçemeyen vatandaşlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.



Caddede mahsur kalan araçların vinçlerle kurtarılma çalışmaları sürerken, iş makineleri yardımıyla yoldaki suyun denize akması için de çalışma yapılıyor.



CESET BULUNDU



Öte yandan, merkez Toroslar ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle debisi yükselen derede bir kadın cesedi bulundu.



Kadının kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgeyi etkileyen yağışlı sistemin, bugün akşam saatlerine kadar Hatay, Mersin ile Adana'nın sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olacağını duyurmuştu.