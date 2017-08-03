Mersin'de ev yangınında iki çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.



Sevgi Karakan ve Güneş Yapal'ın birlikte oturduğu Sayağzı Mahallesi'ndeki iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Alevleri fark edip yangını söndürmeye ve içerideki kardeşi Durdu Yapal (4) ile Karakan'ın oğlu Hasan Umut Karakan'ı (3) çıkarmaya çalışan Ümmühan Yapal (18) yoğun dumandan etkilenince çabaları sonuçsuz kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede iki küçük çocuğun çekyat üzerinde birbirine sarılı halde yanmış cesetleri bulundu.



Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocukların cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Öte yandan, hayatını kaybeden çocukların babalarının cezaevinde olduğu, annelerinin ise kiraladıkları evde birlikte kaldıkları ancak olay sırasında ikamette olmadıkları öğrenildi.