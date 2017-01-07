Mersin'de DEAŞ operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye gitmeye çalıştığı öne sürülen 4 Çeçen uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Çeçen uyruklunun terör örgütü DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek için Tarsus'tan Hatay'a geçeceği bilgisine ulaştı.



Ekiplerce ilçede düzenlenen operasyonda, Mansur Hattı, Ahmet Rafia, Fuat Alanmar ve Hüseyin Amad gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere verilen geçici kimliklerin sahtesi bulundu.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.