Mersin'de açık alanda çilek hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde, açık alanda çilek hasadına başlandı.

Örtü altında aralık ayında hasadına başlanan çilek, bugünlerde açık alanda toplanıp Atayurt Hali'ne getiriliyor. Çilekler, kalitesine göre kilogramı 5 ile 6 liradan alıcı buluyor.



MERSİN'DE AÇIK ALANDA ÇİLEK HASADINA BAŞLANDI



Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, bu yıl ilçe genelinde 20 bin dönüm alandan 80 bin ton çilek hasadının yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Silifke çileğinin yurt dışında da tanınmaya başlandığını anlatan Türer, "Bizim ürünlerimizin namı artık Türkiye sınırlarını aştı. Artık ihracat yaptığımız birçok ülkede Silifke çileğinin çok önemli bir marka değeri var. Ürünlere baktığımız zaman çileğimizin bu yıl daha kaliteli olacağını düşünüyoruz. Çünkü son yıllarda sürdürülen bilimsel çalışmalar iyi sonuç veriyor. Bu yıl üretimimizin yüzde 40'a yakınını ihracatta değerlendirmeyi hedefliyoruz.'' diye konuştu.



Silifke çileğinin aroması ve lezzetinin diğer çileklerden farklı olduğunu dile getiren Türer, şunları kaydetti:



"Çilek üretimi ilçeye önemli bir katkı sağlıyor ve çok sayıda kişi geçimini buradan karşılıyor. Silifke'de yaklaşık 3 bin aile çilek işiyle uğraşıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 10 bin kişi ise çilek tarımı sayesinde iş imkanı buluyor. Hasat döneminde Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen işçiler ile ülkelerindeki iç savaştan kaçıp ülkemize sığınan Suriyeliler de istihdam ediliyor.''