Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 4'ü ByLock kullanıcısı 18 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerine devam ettikleri ve örgüte finans sağladıkları iddiasıyla 14 kişi ile örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edildi.



Öte yandan zanlılardan biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere bastonuyla vurmaya çalıştı.