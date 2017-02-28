Mersin Şehir Hastanesi dünyaya açılıyor

Kamu-özel sektör iş birliğiyle yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından 3 Şubat'ta açılışı yapılan Mersin Şehir Hastanesi, sağlık turizminde öncü olmak için çeşitli ülkelerden 40 iş adamını ağırladı.

Mersin Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai ve Ummanlı iş adamlarından oluşan 40 kişilik heyet, Mersin Şehir Hastanesini ziyaret etti.



Çukurova Kalkınma Ajansının desteğiyle gerçekleştirilen sağlık turizmi hastane ziyaretleri kapsamında Mersin'e gelen heyeti, Mersin Şehir Hastanesi Yöneticisi Recep Aydın karşıladı. Hastaneyi gezdiren Aydın, ziyaretçilere bilgiler verdi.



Arap ve Türk halkları arasında yüzyıllardır süren dostluk olduğunu belirten Aydın, hastanenin en ileri teknolojiye sahip tıbbi donanımı, bin 300 yataklı otel konforunda tek kişilik nitelikli odalara sahip olduğu aktardı.



Mersin Şehir Hastanesinin Avrupa'nın en geniş yüz ölçümüne sahip olduğunu ve Türk halkı kadar Arap halkının da hizmetinde olduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:



"Türk ve Arap halkları tarih, kültür ve coğrafya birliktelikleri sonucu çok büyük bir dostluk oluştu. Büyük bir projenin ürünü olan Mersin Şehir Hastanesi, kapılarını Türk vatandaşlarıyla aynı şartlarda hizmet almak üzere Arap halkına da açıyor. Avrupa ülkelerindekinden çok daha ileri seviyede ve kaliteli sağlık hizmeti, çok daha az maliyetle Mersin Şehir Hastanesinde Arap halkını bekliyor. Her geçen gün kendini yenileyen ve sağlık hizmetinde dünyada öncü olmayı görev bilmiş ve üst düzey sağlık hizmeti vermeyi hedef alan hastanemiz, sağlığın yanında hastalarımızın kendilerini otel konforunda ve rahat hissetmeleri için tasarlandı."



Aydın, daha sonra heyete hastane tanıtım filmlerini gösterdi.