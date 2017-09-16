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16 Eylül 2017 16:45 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2017 16:47

Merkez Valisi Kürklü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Merkez Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.

Merkez Valisi Kürklü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı

Merkez Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığında yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl merkez valisi olarak atanan eski Burdur Valisi Hasan Kürklü, İçişleri Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde dün görevinden uzaklaştırıldı.

2014-2016 yıllarında Burdur Valisi olan Kürklü, geçen yıl çıkarılan kararnameyle merkez valisi olarak görevlendirilmişti.


Etiketler: fetöcü valilerHasan Kürklüburdur valisi


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