Merkez Bankasından döviz hamlesi

1 Ocak 2017'den önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, geri ödemelerinin TL olarak da yapılabilmesine imkân tanındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıkladı.



TCMB'den ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:



"23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde değinilen hususlar dikkate alınarak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır."