Merkez Bankası yıl sonu dolar/TL beklentisini açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Beklenti Anketine göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 3,86 oldu.

TCMB'nin finansal ve reel sektörde karar alıcı, uzman kişiler, profesyoneller ile yabancı finans kuruluşlarının uzmanları arasından seçilen 73 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2017 yılı Ocak ayı Beklenti Anketi" yayımlandı.



Buna göre, ocak ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde bulunduğu yüzde 1,21 düzeyinden bu anket döneminde yüzde 1,44'e çıktı. Şubat ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,58 ve yüzde 0,69 oldu. Mart ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,76 olarak gerçekleşti



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bu anket döneminde yüzde 8,48 oldu. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 8,19 ve yüzde 7,59 olarak kayıtlara geçti.



Yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bu anket döneminde 3,86 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 3,63 TL iken, bu anket döneminde 3,96 TL'ye yükseldi.



2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken, bu anket döneminde 35,4 milyar dolara geriledi. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 38,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.



YIL SONU BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 2,9



Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 2,9'a geriledi. Gelecek yıla yönelik büyüme beklentisi ise yüzde 3,6 oldu.



BIST Repo ve Ters-Repo Pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,55 olarak gerçekleşti. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 8,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,13 olarak kayıtlara geçti.



Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri, cari ay için yüzde 10,39 olurken 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 10,53, yüzde 10,50, yüzde 10,38, yüzde 10,11 ve yüzde 9,79 düzeyinde gerçekleşti.



Vadesine 5 yıl ya da 5 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 11 iken bu anket döneminde yüzde 11,03'e çıktı.



Aynı anket dönemlerinde, vadesine 10 yıl ya da 10 yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise sırasıyla yüzde 11,18 ve yüzde 11,13 oldu.



TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay için yüzde 8,55 olurken, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,87, yüzde 8,95, yüzde 8,71 ve yüzde 8,43 seviyelerinde belirlendi.