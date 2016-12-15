Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 279 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 279 milyon dolar düşüşle 112 milyar 320 milyon dolara geriledi.



TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 9 Aralık ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 279 milyon dolar azalarak 97 milyar 354 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 633 milyon dolar seviyesindeydi.



Bu dönemde altın rezervleri önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 14 milyar 966 milyon dolar seviyesinde kaldı.



Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyar 279 milyon dolar azalışla 112 milyar 320 milyon dolar oldu.

Kaynak: AA