Merkel Federal Meclis Araştırma Komisyonunda ifade verdi

Almanya Başbakanı Merkel, ABD Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki casusluk faaliyetlerinin araştırılması için kurulan Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkedeki casusluk faaliyetlerinin araştırılması için kurulan Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade verdi.



Komisyonda açıklama yaptıktan sonra üyelerin sorularına da yanıt veren Merkel, NSA'nın casusluk faaliyetlerini 2013 yılında medyadan öğrendiğini belirtti.



Merkel, dinlenme skandalının ortaya çıkmasının ardından ABD ile Almanya arasında casusluk faaliyetlerini sonlandırmayı amaçlayan “No-spy” anlaşması konusunda iki ülke istihbarat servisleri arasında görüşmelerin yapıldığını anlattı.



Almanya tarafının kararlılıkla bu konuda çalıştığını söyleyen Merkel, ancak Alman hükümetinin, siyasi düzeyde Washington hükümetiyle esaslı bir anlaşma yapılamayacağını tespit ettiğini kaydetti.



Merkel, 2013'te ifade ettiği “Dostlar arasında dinlenme olmaz” sözünü komisyonda da savunarak "Bu cümle istihbarat servislerinin neler yapacakları konusundaki düşüncemi ifade ediyor." şeklinde konuştu.



Alman İstihbarat Teşkilatının (BND) da 2015'te müttefik ülkeleri, hükümetleri ve kurumları dinlediğinin ortaya çıkmasına ilişkin de Mekel, “Dostlar arasında dinlenme olmaz’ cümlesine aykırı olan bazı şeylere rastlandı. Ancak bu, söz konusu cümleyi yanlış yapmaz." ifadesini kullandı.



Merkel, oturumun başında kendisini, kızlık soyadını kullanarak Angela Dorothea Kasner olarak tanıtması dikkat çekti.



Başbakan Merkel'in Federal Meclis NSA Araştırma Komisyonunda ifade vermesinin geç saatlere kadar süreceği ifade edildi.



NSA'nın eski sistem analisti Edward Snowden, 2013’te sızdırdığı belgelerle ABD'nin dünya genelindeki dinleme faaliyetlerini ortaya çıkarmış, NSA'nın Alman vatandaşlarını ve başta Başbakan Angela Merkel olmak üzere bazı siyasetçileri dinlediği iddia edilmişti.