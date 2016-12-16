Merkel'den Türkiye'nin sığınmacı politikasına övgü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin terörizmden ve Suriye'deki gelişmelerden etkilendiğini belirterek, "Türkiye 3 milyon sığınmacıyla inanılmaz sorumluluk üstlendi ve tekrar insani yardımlar yapmaya hazır." dedi.

Merkel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda ayrıntılı bir fikir teatisinde bulunulduğunu söyledi.



Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde şu an için yeni bir başlık açılmayacağını anlatan Merkel, buna rağmen gelişmelerle ilgili diyalogda kalınacağını bildirdi.



Merkel, Türkiye'deki bazı gelişmelere ilişkin eleştirisel görüşler söylense de herkes tarafından Türkiye'nin bir komşu ülke olduğunun bilindiğini dile getirerek, bu komşuluk ruhuyla görüşmeye devam edilmek istendiğini kaydetti.



Türkiye'nin durumuna ve konumuna dikkati çeken Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye bir şekilde terörizmden etkileniyor; hem PKK'dan hem de DEAŞ'tan. Türkiye dünyada gerçekten şu an yaşanabilecek en kötü şeyin yaşandığı Suriye'ye komşu. Halep'in Türk sınırına ne kadar yakın olduğunu görünce o zaman bunun ne anlama geldiği anlaşılır. Türkiye 3 milyon sığınmacıyla inanılmaz sorumluluk üstlendi ve tekrar insani yardımlar yapmaya hazır."



Angela Merkel, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme halinde olduğunu da aktardı.



HALEP'TE SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR



Zirvede Halep Belediye Başkanı'nın kentteki insanların durumunu anlattığına değinen Merkel, Halep'ten çıkan insanlara yardım edilmesi gerektiğini belirtti.



Suriye'de sivil halka yönelik saldırılar konusunda rejimin yanı sıra Rusya ve İran'ın sorumlu tutulduğunu ifade eden Almanya Başbakanı, işlenen suçların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Merkel, "Zirvenin bu bölümünün moral bozucu olduğunu saklamak istemiyorum çünkü 21'inci yüzyılda utanılacak şeyi görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



İnsanlara yardım etmek için irade ve para eksikliğinin bulunmadığını bildiren Merkel, Halep'teki durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin başarısızlığı olarak niteledi.



Halep'ten ayrılan insanların nerede kalacağı ve güvende olabileceği konusuyla ilgilenilmesini isteyen Merkel, "Suriye’de, sadece Halep'te çatışmalar yok. Başka yerlerde de var. Halep'te çatışmaların gerçekten azalması Suriye'de barış olduğu anlamına gelmiyor. Bundan sonra siyasi sürecin nasıl gerçekleşeceğinin düşünülmesi gerekiyor." diye konuştu.



SIĞINMACILARLA İLGİLİ TÜRKİYE İLE AB ARASINDAKİ ANLAŞMA



Sığınmacılara ilişkin AB'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmanın da zirvede geniş bir şekilde ele alındığı bilgisini paylaşan Merkel, "Bu anlaşmanın tüm yönleriyle uygulanacağı teyit edildi." ifadesini kullandı.



Merkel, bu anlaşmanın başka ülkelerle de yapılması olanağının bulunup bulunmadığının da görüşüldüğünü aktardı.



UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDAKİ GELİŞMELER



Başbakan Merkel, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmelere değinerek, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile Minsk Anlaşması'nda ne kadar ilerleme sağlandığı konusunda zirvede bilgi verdiklerini belirtti.



Söz konusu anlaşmanın uygulanmasının çok yavaş ilerlediğini anlatan Merkel, ilerlemenin Rusya'ya uygulanan yaptırımların gevşetilmesi için yeterli olmadığını ve bu yaptırımların 6 ay daha uzatıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA