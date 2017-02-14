Merkel'den İsrail'e tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Merkel'in ofisinden verilen bilgide ziyaretin iptaline Almanya'da eylül ayında yapılacak genel seçimler gerekçe gösterildi.



İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli ve Alman yetkililer ise iptalin asıl gerekçesinin, geçen hafta İsrail meclisi Knesset'ten geçen ve işgal altındaki Filistin topraklarında yer alan illegal Yahudi yerleşim yerlerine "İsrail iç hukukuna göre meşruiyet sağlayan yasaya duyulan tepki" olduğunu iddia etti.



Almanya Dışişleri Bakanlığı ile yakın temas halinde olduğu belirtilen İsrailli bir yetkili, söz konusu kanunun İsrail meclisinden geçmesinin ardından Almanya hükümetinin bu yasaya muhalefetini belirtmek için girişimlerde bulunma kararı aldığını öne sürdü. Bu girişimlerden birinin, Merkel'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği İsrail ziyaretini iptal etmesi olduğunu savunan yetkili, daha önce Alman makamları tarafından doğrulanan ziyaretin Yahudi yerleşim yerleriyle ilgili yasanın kabulünden birkaç gün sonra iptal edildiğine dikkati çekti.



İsrailli ve Alman yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



İsrail meclisi Knesset'te geçen hafta, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail iç hukukuna göre meşrulaştırarak güvence altına almaya yönelik" bir yasa tasarısı onaylanmıştı. Bu yasaya Filistin tarafı ve uluslararası toplum sert tepki göstermişti. İsrail'den bazı kesimlerin de tepkisini çeken yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulunulmuştu.



Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967 yılından bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.