Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 13.00'te inen Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.



Merkel, daha sonra TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları ziyaret edecek.



Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye’ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.



Merkel’in Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.