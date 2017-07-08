Merkel: Türkiye’nin yaptıklarını takdir ettik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi'ne katkılar sunduğunu, zirvede Türkiye’nin sığınmacılara yönelik yaptıklarının takdir edildiğini söyledi.

Merkel, G20 Liderler Zirvesi’nin sonunda dönem başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.



Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşmesine ilişkin soru üzerine Merkel, Erdoğan’ın talebiyle görüşmenin yapıldığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada tüm zirve gündemine yoğun şekilde angaje olduğunu söylemek istiyorum. Katkılarını sundu. Sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin yaptıklarını takdir ettik. Kendisi de göç konulu müzakerede buna işaret etti."



İkili görüşmenin, derin farklılıkları bulunduğunu gösterdiğini belirten Merkel, ''Görüşmede, tutuklamalar, Türkiye’deki genel gelişmeler ve Alman vekillere İncirlik’e ziyaret izni verilmemesi konuları gündeme geldi. Bu konularda büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu gördük.'' dedi.



GÖSTERİCİLERİ KINADI



Zirvenin düzenlendiği Hamburg’da özellikle dün akşam polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmalara da değinen Merkel, göstericilerin polise gösterdiği şiddeti "en sert şekilde kınadıklarını" bildirdi.



Zirvenin gerçekleştirmenin polisin aldığı güvenlik önlemleriyle mümkün olduğunu dile getiren Alman Şansölye, güvenlik güçlerine özveriyle çalıştıkları için teşekkür etti.



Bu şekildeki şiddet eylemlerinin siyasi eleştiri türü olamayacağını vurgulayan Merkel, "Yağmalamaların, kundaklamaların ve polislere yönelik vahşice saldırıların hiçbir gerekçesi yok. Bu şekilde davrananlar kendilerini demokratik toplumun dışında tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Merkel, Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble ile şiddet olaylarında zarara uğrayanların zararının karşılanması konusunda görüştüklerini ve konunun ivedilikle çözüme kavuşturulacağını söyledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eylülde planladığı referanduma ilişkin bir soruya da Merkel, "Ben, Kürt bölgelerinin Irak’ın bir parçası olduğundan yanayım. Bunu Kürtler de iyi biliyor. Bu verdiğimiz desteğin de koşulu. Bunu, Irak’taki Kürtlere yönelik tüm görüşmelerde ifade ediyoruz." yanıtını verdi.



"ORTAK HAREKET ETTİĞİMİZDE TEK BAŞINA HAREKET ETMEKTEN DAHA ÇOK ŞEY BAŞARABİLİRİZ"



Almanya Başbakanı Merkel, G20 üyesi ülkelere ortak hareket etme çağrısında bulundu.



Merkel, G20 Liderler Zirvesi'nin sonunda dönem başkanı olarak düzenlediği basın toplantısında, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi ve soruları yanıtladı.



Zirvede elde edilen sonuçlardan memnun olduğunu belirten Merkel, 10 yıl önceki mali ve ekonomik kriz sırasında düzenlenen G20'nin mali piyasalara istikrar getirilmesinde önemli rol oynadığını söyledi.



Merkel, "O dönemde geçerli olan bugün de hala geçerli. Ortak hareket ettiğimizde tek başına hareket etmekten daha çok şey başarabiliriz." dedi.



G20 Liderler Zirvesi'nde bu yönde çalışmalar yaptıklarını ve sonuçlar aldıklarına dikkati çeken Merkel, bunun da ortak bildiriye yansıdığını anlattı.



Merkel, ticaret alanında yoğun müzakereler yaşanacağının önceden belli olduğuna işaret ederek, zirveye katılanların korumacılık ve adil olmayan ticaretle mücadelenin gerekliliğini açık şekilde belirttiğini kaydetti.



"Pazarlar açık kalmalı." diyen Merkel, ticaretin uluslararası temel kurallara uygun yapılmasının önemine dikkati çekti.



Merkel, Afrika ülkeleriyle iş birliğinin de zirvede görüşüldüğünü anımsatarak, Afrika ülkeleriyle sözleşmeler yapmak istediklerini, böylelikle özel yatırımların daha da merkeze alınacağını söyledi.



İKLİM ANLAŞMASI



Önemli konulardan birinin de "iklim ve enerji" olduğunu vurgulayan Merkel, bu konuda tüm liderlerin uzlaşamadığını söyledi.



Merkel, "Ortak bildiride, uzlaşma olmadığında, görüş farklılığının yer alması lazım." ifadelerini kullandı.



Bundan dolayı, Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını açıklayan ABD’nin tutumunun ortak bildiride yer bulduğunu belirten Merkel, "Diğer tüm liderlerin Paris Anlaşması’ndan geri dönüşün olmayacağı konusunda hemfikir olmalarından memnunum." şeklinde konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump’ın yerine kızı Ivanka Trump'ın bir süre zirvedeki müzakerede masaya oturmasını nasıl değerlendiğine ilişkin soruya Merkel, "Heyet başkanı orada olmadığında masaya kimin oturacağına delegasyonlar karar verir. Ivanka Trump da delegasyona aitti." yanıtını verdi.



Zirve kapsamında birçok yararlı ikili görüşme de yapıldığına işaret eden Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın zirvede ilk kez yüz yüze görüşmeleri ve görüşmenin uzun sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Merkel, gelecek yıl G20 Liderler Zirvesi'nin Arjantin'de düzenleneceğine işaret ederek, 2019’da Japonya, 2020'de de Suudi Arabistan'ın G20 dönem başkanlığını üsteleneceğini sözlerine ekledi.



