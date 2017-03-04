Merkel ile yapılan görüşme sonrası Yıldırım'dan ilk açıklama

Başbakan Yıldırım, "Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için farklı bir yol izleyeceğiz. Önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin, "Planladığımızdan biraz uzun sürdü. Tabii son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler." dedi.



Yıldırım, partisince Cacabey Meydanı'nda düzenlenen miting sonrası Kırşehir Belediyesine geçti ve burada Merkel ile yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Çıkışta gazetecilere konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Yıldırım, görüşmenin planlanandan biraz uzun sürdüğünü söyledi.



Yıldırım, son günlerde Almanya'da, halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi ve iptal edilmesi konusunu Merkel'le konuştuğunu bildirerek, "Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler." diye konuştu.



"SAYIN BAYKAL'A TEŞEKKÜR EDERİZ"



Bir gazetecinin, "Deniz Baykal da bugün Almanya programlarını iptal ettiğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Yıldırım, "Onun kararı. Tabii ki belirsizlik olunca, Sayın Baykal ne sebeple iptal etti bilmiyorum ama orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak bu kararı da almış olabilir. Tabii ki eğer böyleyse, Sayın Baykal'a teşekkür ederiz." yanıtını verdi.



Yıldırım, kendisinin Almanya'ya gidip gitmeyeceğine yönelik soru üzerine de "Şu anda benim programımda yok ama başka arkadaşlarımızı gönderebiliriz." ifadesini kullandı.