Almanya Başbakanı Merkel ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Kılıçdaroğlu, Almanya Büyükelçilik Rezidansı'nda görüştü.



Bazı CHP milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.



Bu arada, Merkel, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken ve bazı HDP milletvekilleri ile de görüştü. Görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.