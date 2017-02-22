Meriç'te kaçakları taşıyan bot battı

Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'nden yasadışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçakları taşıyan botun batması sonucu 3 kişi boğuldu, 5 kişi kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, içerisinde 8 kaçak olan şişme bot İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesinde Meriç Nehri ortasında alabora oldu.



Askerler ve balıkçılar tarafından Pakistan uyruklu oldukları tahmin edilen 5 kaçak kurtarıldı, boğulan 3 kaçağın ise cesedi kıyıya çıkarıldı.



Soğuktan etkilenen 5 kaçak Enez ve Keşan devlet hastanelerine sevk edildi.