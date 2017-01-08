Meriç Nehri kısmen dondu

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nin bazı kesimleri buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye yaklaşması nedeniyle akarsu ve süs havuzları dondu, yollarda buzlanma meydana geldi.



Bulgaristan'dan doğup Edirne'den yurda giren Meriç Nehri'nin, Karaağaç Mahallesi'ndeki Meriç Köprüsü kesimlerinde yer yer buzlanma meydana geldi.



Durağan kısımları donan nehrin, akan bölümünden ise buz kütleleri gelmeye başladı.

EDİRNE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.



Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



Valilik kararı ile eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildiğini bildiren Özcan, ''Edirne'de il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okullar, kar ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edilmiştir.'' dedi.



Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.