Merasim sokak saldırısında 68 kişi hakkında müebbet hapis

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 68 kişi hakkında 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli 3 savcı tarafından hazırlanan, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Fehman Hüseyin ile PYD lideri Salih Müslüm'ün de yer aldığı 16'sı tutuklu 68 kişi hakkındaki iddianameye ilişkin değerlendirmesini tamamladı.



İddianameyi kabul eden mahkeme heyeti, yargılamanın 14 Mart 2017'de başlamasına ve takip eden iki günde de duruşmalara devam edilmesine karar verdi. Heyet, kuvvetli suç şüphesi ve mevcut delil durumunu dikkate alarak tutuklu 16 sanığın bu hallerinin devamına da hükmetti.

İDDİANAME



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısıyla ilgili, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de olduğu 68 kişi hakkında iddianame düzenleyerek 30 Kasım 2016'da mahkemeye gönderdi.



İddianamede, PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Zübeyir Aydar, Remzi Kartal, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman Hüseyin ile PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in de aralarında bulunduğu 68 kişinin, kasten adam öldürme suçundan 29'ar kez, devletin güvenliğine karşı işlenen suçtan da birer kez olmak üzere toplam 30'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.



Terör eylemi talimatının terör örgütü PKK/KCK'nın üst yönetimi tarafından verildiği, bu talimat sonrasında örgüt mensuplarınca saldırının gerçekleştirildiği ifade edildiği iddianamede, eylemin gerçekleştirilmesi sırasında örgüt mensubu olmayan bir kısım şüphelilerin de örgüte yardım ettiğinin tespit edildiği belirtildi.



İddianamede zanlılar, örgüt yöneticileri, eyleme iştirak eden şüpheliler olarak ayrıldı, 34'ü örgüt yöneticisi olan zanlıların isimleri şöyle sıralandı:



"Mustafa Karasu, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Hülya Oran, Nuriye Kesbir, Elif Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Sultan Kocabey, Duran Kalkan, Sabri Ok, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar, Fehman Hüseyin, Muzaffer Ayata, Mehmet Tören, İsmail Özden, Rıza Altun, Layika Gültekin, Mahmut Dora, Güleser Törün, Hülya Eroğlu, Gülüzar Tural, Gülüşan Eksen, Salih Müslim, Filiz Duman, Engin Karaaslan, Salman Kurtulun, Ayfer Kordu, Menafi Beyazıt, Süleyman Şahin, Fethi Şarlatan, Hamiyet Yalçınkaya, Mehmet Tahir Kılıç ve Murat Üçer."



İddianameye göre, eyleme iştirak eden şüphelilerin isimleri ise şöyle:



"Ekrem Güney, Hejar Çelik, Veli Taşkıran, Birgül Ayaz, Edip Yetüt, Gönül Çelik, Muazzez Vuran, Nuran Er, Osman Gülen, Hamit Aydoğan, Mehmet Doğan, İshak Özçaktu, Serdar Çelik, Hasan Mamak, Şeyhmus Gültekin, Emrah Dayan, Sinem Oğuz, Kutbettin Onur, Metin Onur, Hayrettin Tomak, Hüseyin Karadaş, Ahmet Karaman, Muharrem Canikli, Bahri Deniz, Metin Arslan, Uğur Yüce, Hasan Avsan, İsmail İpar, Metin Cura, Turgut Kahraman, Mustafa Bulut, Serdar Bulut, Murat Karacan ve Hüseyin Gökduman."



Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, saldırıyla ilgili, aralarında PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim, PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Fehman Hüseyin'in de aralarında bulunduğu 48 örgüt elemanı hakkında yakalama emri çıkarmıştı.