Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç'ten Sonra Fırat'ın Doğusuna Gideceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı konuşmada:

"Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli" dedi. Ardından Afrin'deki yağma iddiaları hakkında şunları söyledi:

"Güvenlik güçlerimiz veya ÖSO hiç kimse PKK gibi olamaz, kimse buna müsaade etmez." Çavuşoğlu, YPG'nin Menbiç'ten çıkmasından sonra yönetim ve güvenlik yapısını demografinin belirleyeceğini belirterek, "Menbiç'teki Plan uygulanmazsa yapılması gereken şey teröristlerin yok edilmesi." dedi. Ayrıca, "Trump'ın ilişkileri normalleştirme arzusunda olduğunu biliyoruz. Ama sisteme biraz daha hakim olması gerekiyor." diyerek , Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

Kaynak: AjansHaber