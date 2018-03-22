Dışişleri Bakanı Açıklama Yaptı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç'ten Sonra Fırat'ın Doğusuna Gideceğiz
Kaynak: AjansHaber
Kaynak: AjansHaber
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