Memurların yüzde 69'u sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Temmuz 2017 istatistiklerinde, 2 milyon 431 bin 228 memurdan 1 milyon 684 bin 323'ünün sendika üyesi olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, 2 milyon 431 bin 228 memurdan 1 milyon 684 bin 323'ünün herhangi bir sendikaya üye olduğu belirlendi. Bu rakamlarla geçen yıl yüzde 71,64 olan memurların sendikalaşma oranı yüzde 69,28'e geriledi.



Memur-Sen 997 bin 89 ile en fazla üyeye sahip konfederasyon oldu. Memur-Sen'i 395 bin 250 üye ile Türkiye Kamu-Sen, 167 bin 403 üye ile KESK izliyor.



"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 780 bine yaklaşan sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu. Bu hizmet kolunda Eğitim-Bir-Sen'in 420 bin 149, Türk Eğitim-Sen'in 201 bin 282 ve Eğitim-Sen'in 93 bin 143 üyesi bulunuyor.



"Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık-Sen'in 244 bin 321, Türk Sağlık-Sen'in 91 bin 525, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçiler Sendikasının ise 26 bin 573 üyesi var.



"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolundaki memurların 74 bin 294'ünün Büro Memur-Sen, 38 bin 380'inin Türk Büro-Sen, 10 bin 679'unun da Büro Emekçileri Sendikası üyesi olduğu kayıtlarda yer aldı.



ÜYE SAYISI 15'İN ALTINDA KALAN SENDİKALAR



Türkiye genelinde 1 milyon 684 bin 323 örgütlü memurun üye olduğu sendikalardan 7'sinin üye sayısı ise 15'in altında kaldı.



"Büro Bankacılık ve Sigortacılık" hizmet kolunda faaliyet gösteren bağımsız sendika Hür Kamu Çalışanları Sendikasının 14, "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri" kolunda Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonuna bağlı Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikasının 6, bağımsız Merkez Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikasının 13 üyesi var.



"Basın Yayın ve İletişim Hizmetleri" iş kolunda Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonuna (Hak-Sen) bağlı Haber Hak-Sen 10, "Kültür ve Sanat Hizmetleri" iş kolunda Hak-Sen'e bağlı Kültür Hak Sen'in 9, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" kolunda bağımsız sendika İlkeli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikasının 10, "Tarım ve Ormancılık Hizmetleri" iş kolunda Tüm Memur-Sen'e bağlı Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsulleri Çalışanları Sendikasının ise 10 üyesi bulunuyor.