Memurlardan Maliye'ye 'ek özel hizmet tazminatı' başvurusu

Enerji Bir-Sen, şube müdürü ve 657'ye tabi çalışan şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması için Maliye Bakanlığına başvurdu.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılı emsal derecede bulunan KİT'lerde 2 sayılı cetvele göre aylık alan müdür yardımcısı ile 1 sayılı cetvele göre aylık alan şube müdürü ve daire başkanının net gelirlerini karşılaştırdıklarını söyledi.



Tonbul, şube müdürüne bağlı çalışan müdür yardımcısının, şube müdüründen yıllık net 2 bin 402 lira 55 kuruş fazla maaş aldığına dikkati çekti.



Daire başkanının maiyetindeki şube müdüründen yıllık net 26 bin 277 lira 70 kuruş fazla maaş aldığını belirten Tonbul, bu maaş farklarının 2012'nin ocak ayında yürürlüğe giren 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile arttığını anımsattı.



Tonbul, 666 Sayılı KHK ile 1 sayılı cetveldeki şube müdürlerinin yıllık iki asgari ücret tutarındaki ikramiyelerinin kaldırıldığını ifade ederek, "666 Sayılı KHK'dan önce daire başkanı ile şube müdürü arasında yıllık yaklaşık 7 bin 200 lira net maaş farkı varken bu kararnameden sonra aradaki fark yıllık net 26 bin 277 lira 70 kuruş oldu. Kaldırılan ikramiyeler, maaş farkını artırdı." dedi.



"BİNLERCE KAMU GÖREVLİSİNİN SORUNU GİDERİLMELİ"



Şube müdürü ve 657'ye tabi çalışan şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının, çıkarılabilecek bir "Ek Yan Ödeme Kararnamesi" ile artırılması için Maliye Bakanlığı'na başvurduklarını bildiren Tonbul, şunları kaydetti:



"Şu anda kamuda bazı amirlerin, maiyetindeki çalışandan daha az maaş aldığı adaletsiz bir ortam var. 1 sayılı cetveldeki şube müdürleri ve 657'ye tabi şeflerin ek özel hizmet tazminatlarının artırılması gerekiyor. Şube müdürlerinin özel hizmet tazminatı oranının, Adalet Bakanlığında çalışan şube müdürlerinde olduğu gibi yüzde 135'ten yüzde 175'e iyileştirme yapılmasını istiyoruz. İdari şeflerin özel hizmet tazminat oranlarının da Adalet Bakanlığında çalışan şefler gibi yüzde 67 yerine yüzde 117 olarak düzenlenmesini talep ediyoruz. Binlerce kamu görevlisinin bu sorunu, çıkarılacak 'Ek Yan Ödeme Kararnamesi' ile giderilmelidir."