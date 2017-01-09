Memurlar bugün erken paydos edecek

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurların mesai sona erme saati, bugün için geçerli olmak üzere saat 15.30'a çekildi.

İstanbul Valiliği'nden kentte etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla ilgili açıklamada bulunuldu.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının İlimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne (09.01.2017) mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir." denildi.