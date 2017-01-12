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12 Ocak 2017 12:52 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 12:54

Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belirlendi

Memurlardan ve kamu idarelerinde çalışan sözleşmeli personelden alınacak asgari öğle yemeği bedelleri belirlendi.

Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belirlendi

Maliye Bakanlığının "2017 Yılı Merkezi̇ Yöneti̇m Bütçe Uygulama Tebli̇ği̇" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tebliğin yürürlüğe gireceği 15 Ocak'tan 14 Ocak 2018 tarihine kadar olan dönemi kapsayan sürede ek gösterge durumlarına göre memurlardan günlük 1,18 lira ile 4,59 lira, sözleşmeli personelden de brüt maaş tutarlarına göre günlük 1,41 lira ile 5,50 lira arasında değişen tutarlarda günlük öğle yemek bedeli tahsil edilecek.

Etiketler: kamumemuryemek ücretleri


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