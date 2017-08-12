Memur-Sen hac izni ve bayram ikramiyesinde ısrarlı

Genel Başkan Yardımcısı Bayraktutar: "Kamu görevlilerine memuriyetleri süresince bir kereye mahsus olmak üzere hac vazifelerini yerine getirmeleri için idari izin verilmesini istiyoruz." dedi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, kamu çalışanları ile memur emeklilerini ilgilendiren 4. dönem toplu görüşmelerinde, kamu çalışanlarına hac izni verilmesi ve dini bayramlarda ikramiye ödenmesi tekliflerinin bulunduğunu belirterek, bu tekliflerde ısrarcı olduklarını söyledi.



Bayraktutar yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisini doğrudan ilgilendiren ve 1 Ağustos'ta başlayan 4. dönem toplu görüşme sürecinin devam ettiğini anımsattı.



Görüşmeler kapsamında hizmet kollarına ait tekliflerin komisyonlarda ele alındığını ve genel tekliflerin masaya yatırıldığını vurgulayan Bayraktutar, Memur-Sen olarak hükümetin 14 Ağustos'ta sunacağı zam teklifine odaklandıklarını dile getirdi.



Yaklaşık 12 gündür süren toplu görüşme sürecinin genel itibarıyla olumlu geçtiğini anlatan Bayraktutar, "Hizmet kollarımızdaki tekliflerimizin sayısı toplamda 338'i buluyor. Bunlar 11 farklı hizmet kolunu da ilgilendiriyor. Bunun yanında aralarında maaş artışının da olduğu tüm kamu çalışanlarını ve memur emeklilerini ilgilendiren üç alternatifli ücret artışı teklifimiz var. Burada teklif ettiğimiz rakam ve oranlar gerçekçi ve makul tekliflerdir. Ülkenin yüzde 5 civarında büyüdüğü, kişi başına düşen milli gelirin 10 bin doların üzerinde olduğu bir ortamda, oluşan refah artışından kamu görevlileri de artık payını almalıdır." diye konuştu.



"MEMURA ZAM VERİRSEK BÜTÇE EKSİLİR ANLAYIŞI YANLIŞ"



Genel teklifleri arasında kamu çalışanlarına hac izni verilmesi ve dini bayramlarda ikramiye ödenmesinin de bulunduğunu vurgulayan Bayraktutar, bu tekliflerinde ısrarcı oldukları söyledi.



Kamu görevlilerinin yıllık izin süreleri düşünüldüğünde hac ibadeti için ayrıca bir izne ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Bayraktutar, "Kamu görevlilerine memuriyetleri süresince bir kereye mahsus olmak üzere hac vazifelerini yerine getirmeleri için idari izin verilmesini istiyoruz. Bu sürede kullanılacak izinler, maaş kesintisine yol açmayacak ve yıllık izinden düşmeyecek nitelikte olmalıdır. Burada herhangi bir mali katkı istemiyoruz. Bundan dolayı da bu teklifimiz devlete herhangi bir ekonomik yük getirmeyecektir." dedi.



Bayraktutar, toplu iş sözleşmesi kapsamında olan işçilerde olduğu gibi kamu görevlilerine de dini bayramlarda ikramiye verilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Dini bayramlar, kamu görevlilerinin harcamalarının arttığı dönemlerdir. Özellikle Kurban Bayramı'nda kesilen kurban, kamu görevlilerinin bütçesine ek bir yük getirmektedir. Ödenecek bayram ikramiyesi, bu yükü karşılayacağı gibi ekonomik hayata da katkı sağlayacaktır. Daha önceki dönemlerde 'memura zam verirsek bütçe eksilir' gibi yanlış bir anlayış vardı. Tam tersi, memura ne kadar zam verirseniz piyasa o kadar hareketlenir, ekonomi o kadar canlanır. Bundan dolayı da kamu çalışanlarına dini bayramlarda ikramiye ödenmesi teklifimizde ısrarcıyız."