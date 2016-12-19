Melih Gökçek: Saldırgan FETÖ'cü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Melih Gökçek, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak şöyle konuştu: "Rus Ankara Büyükelçisi alçakca saldırıya uğradı… Sn elçiye acil şifalar diliyoruz Suikastin tek amacı Rus-Türk ilişkilerini bozmayı amaçlamasıdır. Rus ve Türk yetkililer bu alçağın arkasındaki failleri mutlaka bulacaktır Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, dün sınırda Rus uçağını düşüren kim ve arkasındakiler kim ise bu olayın failleride onlardır."



FETÖ'YÜ İŞARET ETTİ



Gökçek, ayrıca büyükelçinin hayatını kaybettiği serginin olduğu yerde kameralara yaptığı açıklamada da Gökçek, "Yapılan saldırı alçakça bir saldırı. Bunun arkasındaki fail, daha önce Rus uçağını düşüren ve düşürten güçler kimse bu olayın failleri de onlardır. Bu saldırının yarın yapılacak toplantı öncesinden olması mutlaka manidar. Tıpkı Fetö'nün güneydoğuda daha önce Rus uçağını düşürmesi gibi. Bundan sonra da bu tip suikastlar devam edecek. Ama bundan da bir netice alamayacaklar muhakkak.Sayın Elçi'nin kanı da yerde kalmayacak"