Meksikalılardan Trump'a duvar tepkisi

Meksikalılar, ABD Başkanı Trump'ın sınıra duvar örme projesini demokratik değerler ve medeni dünyanın geldiği seviyeden geriye dönüş olarak nitelendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme projesini "ırkçı ve bölücü" bulan Meksikalılar, Trump'ın kararlarını demokratik değerlerden geriye gidiş olarak görüyor.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden birisi olan Meksika sınırına duvar örme projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlaması, Meksika ile ABD arasındaki ipleri gerdi.



Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.



Trump'ın, duvarın ücretini de doğrudan ya da dolaylı olarak Meksikalılara ödeteceğini söylemesi Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun tepkisini çekmiş ve Nieto, ABD ziyaretini iptal etmişti.



Merkezi Washington'da bulunan araştırma şirketi Pew'in raporuna göre, ABD'de 30 milyondan fazla Meksikalı yaşıyor. Bunun yaklaşık 11 milyonu Meksika doğumlu göçmen gerisi ise ABD'de doğup vatandaşlık hakkı kazanan Meksikalılar. Göçmenlerin de yasa dışı yollardan sınırı geçen yaklaşık 6 milyonu kaçak durumda.



1970 yılında 1 milyondan daha az Meksikalı göçmen bulunan ABD'de bu rakamın ülkede doğan göçmen kökenlilerle birlikte 30 milyonu geçmesi ABD yönetimini bu konuda tedbir almaya itti. Özellikle Obama döneminde sınır kontrolü ve sınır dışı etme politikasının katı şekilde uygulanmasıyla bu göç hareketi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştı.



ABD-Meksika sınırının uzunluğu yaklaşık 3 bin kilometre, bunun bin 100 kilometrelik bölümünde, iki ülkeyi ayıran ancak tek parçadan oluşmayan ve yer yer kesintiye uğrayan duvar, çit ve tel örgüler bulunuyor.



Trump, "Meksika-ABD Bariyeri" olarak bilinen bu yapıların dışında kalan yaklaşık bin 900 kilometrelik bölümün bin 600 kilometrelik kısmına duvar örmeyi planlarken, kalan 300 kilometrelik dağlık kesimde duvar projesinin hayata geçirilmesi düşünülmüyor. Sınırın bazı noktalarına duvar yerine çit konulmasının da alternatifler arasında olduğu belirtiliyor.



"TRUMP HİTLERLE KIYASLANIYOR"



Yaklaşık 120 milyon nüfusa sahip G20 ülkesi Meksika, Amerikalı şirketler ya da ABD'ye satış yapan uluslararası markalardan önemli miktarda ekonomik yatırım alıyor.



Trump'ın bu şirketlere Meksika'daki yatırımlarını, dolayısıyla da istihdamlarını ABD'ye taşıması çağrısı yapması ve aksi halde gümrük vergisi koyacağını açıklaması, Meksika'nın halen sıkıntı içindeki ekonomisi için daha derin sorunlar getirebilir.



Trump'ın Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) gözden geçirilmesini istemesi de Meksika ekonomisi üzerindeki mevcut baskıyı artırıyor.



Bu gelişmelerden olumsuz etkilenen Meksika pezosu da ABD doları karşısında değer kaybediyor. 1 ABD doları 20 pezoyu geçmiş durumda.



Meksikalıların ortak kanaati, söz konusu duvar ve Trump'ın diğer politikalarının iki kültürü bölme amacı taşıdığı ve bu adımların demokratik değerleri geriye götüreceği yönünde.



Tarihi Zocalo meydanında açıklama yapan Acil Sağlık Görevlisi Miguel Sanchez, Trump'ın kararlarının sadece Meksikalıları değil herkesi etkileyeceğine dikkati çekerek, "Evet Meksikalılar sınırdan kaçak olarak ABD'ye geçiyorlar ancak Trump'ın duvarı iki ülke arasındaki sınırı korumaktan çok ABD ile dünyanın geri kalanı arasına her açıdan set çekmiş olacak." dedi.



Sanchez, Trump'ın Meksika ürünlerine ekstra gümrük vergisi koyma planına ilişkin de, "Buradaki her şeyin en iyisi ABD'ye ihraç ediliyor. Eğer oraya satılmazsa biz burada satın alır daha güzel ürünler tüketiriz." diye konuştu.



Sanchez, bu kararların kısa dönemde Meksika'ya olumsuz etki edeceğini ama uzun vadede kendilerinin kazançlı çıkacaklarını savundu.



Trump'ı da eleştiren Sanchez, "Trump, uzun zamandır Hitler ile kıyaslanıyor ve ben de öyle düşünüyorum." diye konuştu.



"BU IRKÇI KARAR KÜLTÜRLERİ AYIRACAK"



Lise öğrencisi Daniela Galicia da, Trump'ın projelerinin, Meksika'ya kendi ekonomik planlarına odaklanması için bir uyarı olduğunu kaydederek, "Bu duvar tabii ki kültürleri ayıracak. Çünkü diğer tarafta birçok arkadaşımız var. Bu ırkçı bir karar ve çok üzücü." diye konuştu.



Bu kararların geriye gidiş olduğunu da vurgulayan Galicia, "İnsanlık değerlerini geliştirmek yerine geriye gittiğimizi düşünüyorum." dedi.



Bazı Müslüman ülkelerden göçmen ve sığınmacı alınmasının engellenmesi girişimini de eleştiren Galicia, bu insanların ülkelerindeki sorunlardan ve çatışmalardan kaçtığını belirterek, "İnsanların birbirlerine yardım etmesi beklenir. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.



Trump'ın duvarın parasını Meksikalılara ödetme planını da eleştiren Galicia, "Bu bizimle alay etmektir. Eğer duvar yapmak istiyorsan yap ancak bizim paramızla değil." dedi.



Mücevher uzmanı Gabriela Cantu ise duvarın inşa edilebileceğine inanmadığını çünkü çok masraflı olacağını söyledi.



"Trump bu masrafı ödemeyecek. Biz de ödemeyeceğiz. Şu andaki haliyle kalacak bence." diye konuşan Cantu, Trump'ın insanları birbirine düşürmeye çalıştığını savundu.



Cantu, Trump'ın daha fazla dikkat çekmek amacıyla bu tür açıklamalar yaptığını belirterek, "Trump hak ettiğinden daha fazla dikkat çekmeyi başarıyor. Ancak bu açıklamalara rağmen fazla bir şey yapabileceğini sanmıyorum." dedi.



Boyacılık yapan Jose Guadalupe da, Trump'ın üçüncü dünya savaşı çıkaracağını savunarak "Burada iş Amerikalılara düşüyor. Bu başkan o pozisyon için uygun birisi değil. Meksikalılar için hep kötü şeyler söylüyor. Müslümanların ülkeye girişini yasaklıyor. Bir çeşit Hitler gibi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir başkan istemiyoruz. Biz daha uzun ve mutlu bir yaşam arayışındayız ancak o savaş peşinde."



"EKONOMİK VE KÜLTÜREL PAYLAŞIMLAR AZALACAK"



Biyolog Mayra Tores ise duvarın gereksiz olduğunu belirterek, "Duvar kültürlerimizi ayıracak. Yılların getirdiği ekonomik ve kültürel paylaşımlar azalacak." dedi.



Trump'ın uygulamalarının "ırkçılık" olarak nitelendirilebileceğini ifade eden Tores, bu çağda böyle bir anlayışın kabul edilemeyeceğini kaydetti.



Meksika ekonomisinin şu anda iyi durumda olmadığını kaydeden Tores, "Ama ekonomi bize bağlı. Bunu daha ileriye götürebiliriz." diye konuştu.



ABD-Meksika sınırında yaşadığını belirten moda tasarım öğrencisi Betsabe Lopez de, "ABD Başkanı'nın fikirlerinin ne Amerikalılara ne de diğer ülke vatandaşlarına faydası var. Fikirleri geriye gidiş demek ve öyle ya da böyle hepimizi etkileyecek." dedi.