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22 Mart 2018 23:04 | Son Güncelleme: 22 Mart 2018 23:07

Meksika'da silahlı saldırı: 8 ölü

Meksika'da bir sosyal etkinliğe katılan davetlilerin üzerine silahlı saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu 8 kişinin öldüğü, 11 kişi yaralandığı bildirildi.

Meksika'da silahlı saldırı: 8 ölü

Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guanajuato eyaletin Purisima del Rincon şehrinde bir sosyal etkinliğe katılanların üzerine silahlı kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların kaçtıkları kaydedildi.

Etiketler: meksikasilahlı saldırı


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