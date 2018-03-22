Meksika'da silahlı saldırı: 8 ölü

Meksika'da bir sosyal etkinliğe katılan davetlilerin üzerine silahlı saldırganlar tarafından ateş açılması sonucu 8 kişinin öldüğü, 11 kişi yaralandığı bildirildi.

Savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Guanajuato eyaletin Purisima del Rincon şehrinde bir sosyal etkinliğe katılanların üzerine silahlı kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırının neden ve kimler tarafından yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, saldırganların kaçtıkları kaydedildi.