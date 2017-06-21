Meksika'da mayısta rekor cinayet

Ülkede geçen ay 2 bin 186 cinayet işlendi.

Meksika'da mayıs ayında 2 bin 186 cinayet işlendiği ve bunun son 20 yılın rekoru olduğu bildirildi.



İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan suç istatistiklerine göre, ülkede geçen ay 2 bin 186 cinayet işlendi.



Bu veri, ülkede 1997den bu yana bir ay içerisinde kaydedilen en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.



İstatistiklerde, ayrıca 2017'nin ilk 5 ayında toplam 9 bin 916 cinayet vakasının kayıtlara girdiği açıklandı.



Ülkede 2011 Mayısında işlenen 2 bin 131 cinayet, şu an kadar bir ayda işlenen en yüksek cinayet sayısıydı.