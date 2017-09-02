Meksika'da Lidia fırtınası

Meksika'nın kuzeybatısında etkili olan "Lidia" fırtınasının yol açtığı seller nedeniyle en az 4 kişi yaşamını yitirdi.

Baja California Sur eyaleti yetkilileri, hızı saatte 85 kilometreyi bulan fırtınanın su baskınlarına yol açtığını, en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Yetkililer, sellerin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.



Eyalet Turizm Bakanı Luis Genero Ruiz, uçuşların iptal olması nedeniyle eyaletteki 20 bin yabancı turistin zor durumda kaldığını duyurdu.



Hava durumu uzmanları da fırtınanın birkaç gün içinde şiddetini artırmasının beklendiğini açıkladı.



ABD'nin Teksas eyaletini son günlerde vuran Harvey kasırgası nedeniyle en az 37 kişi yaşamını yitirmişti.