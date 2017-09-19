Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusundaki depremin, 51 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.



Ulusal Sivil Koruma Şeif Luis Felipe Puente, Twitter'dan yaptığı paylaşımda kendilerine henüz hasar bilgisi ulaşmadığını belirtti.



Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu. Halk panik içerisinde evlerini terk ederek sokağa döküldü.



Ülkede 8 Eylül'de yaşanan 8,1 büyüklüğündeki depremde de 96 kişi yaşamını yitirmişti.



Meksika'da 19 Eylül 1985'de meydana gelen 8,1 şiddetindeki deprem en az 5 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.