Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı kutlanıyor

Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı dolayısıyla ülkemizin değişik illerinde etkinlikler gerçekleştirildi.

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde "Dini İlimler Atölyesi" üyelerince Mekke'nin Fethi programı kapsamında düzenlenen etkinlikte şiir dinletisi ve belgesel gösterimi yapıldı.



Belgeselin ardından, İl Müftülüğü vaizi Mustafa Demirel, gençlere Mekke'nin Fethi'ni anlattı.



Günümüzde insanların Hicri veya Miladi takvime göre etkinliklerin kutlandığına dikkat çeken Demirel şöyle konuştu:



"Biz de Miladi takvimi kullanıyoruz, yeni bir yıla gireceğiz ve ömürden bir sene geçti. Diyeceksiniz ki biz Müslümanız, Hicri yılbaşı neden bu kadar kutlanmıyor? Bunu anlatıyoruz fakat içinde şer odakları olmadığı zaman başarılı olamıyoruz. Dünya genelinde Hristiyanlar miladi takvime göre yılbaşını kutluyor ve dünya genelilinde büyük bir kutlama oluyor. Onlar Hazreti İsa’nın doğum yılını kutlamıyor, ne yapıyorlar? Eğlenceye bahane arıyorlar. Tabii biz Müslümanlar da onlara uyuyoruz fakat onların dinini kutlamıyoruz."



Hristiyanların kutlamaları amacı dışında olduğuna vurgu yapan Demirel, Müslümanların yılbaşında Fetih suresini okuyup, Allah’a dua etmesini istedi.



Ayrıca Kentteki bazı Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilciler tarafından yatsı namazından sonra Ensar Camisi'nde Mekke'nin Fethi'nin ile ilgili program düzenledi.



Namazın ardından ilahiler söylendi ve İslam dünyası başta olmak üzere, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için dua edildi.



Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

ERZURUM

Erzurum'da, Mekke'nin Fethi'nin bin 386. yıl dönümünü dolaysıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından program düzenlendi.



Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonu'ndaki programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, düzenlenen organizasyonunun hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Programın bugün sadece Erzurum'da değil, Avusturya'nın 20 ve Türkiye'nin 81 ilinde 600'den fazla noktada gerçekleştirildiğini belirten Turhan, "7 milyar 400 milyonluk alem içerisinde insanların her 12 saniyede açlıktan ruhunu teslim etmesinin, yaşadığımız şu dünyanın içerisinde her gün 30 bin civarında insanın önlenebilir hastalıklardan dolayı ruhunu teslim etmesinin ne mana ifade ettiğinin muhasebesini yapmamız gerekir. Hepimizin çok rahat bir şekilde israf ettiği bu içme sularımız var ya 1,5 milyar civarında insanın sağlıklı içme suyundan mahrum bir şekilde hayatlarını idame ettiklerini düşünmemiz gerekir." diye konuştu.



Turhan, dünyada 2 milyardan fazla insanın günlük 2 doların altında hayatlarını idame ettirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:



"210 lira ile bir ay boyunca geçinmek zorunda olan 2 milyardan fazla insan var. Yaşadığımız şu dünyada ortalama her 4,5 saniyede bir insan mülteci durumuna düşüyor. Halep meselesi son dönemde hepimizin gündeminde ama sadece Halep değil ki Suriye, Irak, Arakan, Doğu Türkistan, Sudan, nereye bakarsanız bakın Müslümanlar bin bir türlü sıkıntının içinde. Her 4,5 saniyede bir insan, yılda 7,5 milyon insan evini, yurdunu terk eder durumda. Son 30 yıllık sürecin içinde 11 milyon Müslüman savaş nedeniyle ruhunu teslim etmiş. Tabii bu rakama üzülmekle birlikte yüzde 80'inden fazlası ne yazık ki birbirini öldürmüş, katletmiş. Şimdi bu muhasebelerle bir yıllık süreci değerlendirmemiz ve üzerimize düşen mesuliyetleri hatırlayıp ona göre Mekke'nin fethinin ne mana ifade ettiğini inşallah düzgün bir şekilde değerlendirmiş olalım."



Çok sayıda davetlinin katıldığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiirler okunması ve sinevizyon gösterisi ile sona erdi.

-KİLİS



Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç, "Biz hangi inançtan, renkten, ırktan olursa olsun insanların hakkını, hukukunu gözetirsek suyumuzu kesmeyen, ekmeğimizi çalmayan, evimizi gölgede bırakmayan ve özelimize müdahale etmeyen her insanla birlikte yaşayabiliriz" dedi.



Anadolu Gençlik Derneği Kilis temsilciliğince 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Siye'i Nebi yarışmasının ödül töreni yapıldı.



Bilgiç, programın ardından yaptığı açıklamada, Mekke'nin Fethi'nin sadece bir gecelik mesele olmadığını, hem bugüne hem de yarınlara bir mesaj verdiğini belirtti.



İnsanlığın Mekke'nin Fethi'ndeki ruha ve anlayışa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bilgiç, dünyada 795 milyon insanın her gece aç yattığını, 12 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğünü aktardı.



Bu coğrafyada savaşarak kavga ederek çözülecek bir mesele olmadığını ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:



''Tam tersine enerji kaynaklarını, enerji nakil yollarını, okyanus ticaretini, tatlı su kaynaklarını, tohumunu, gıdasını ellerinde tutmak isteyen güçler, bu coğrafyanın insanını birbirine düşürüyor ve kan dökülmesine sebebiyet veriyor. Bunda da iki faktörü tetikleyici olarak kullanıyor. Bunlardan biri ırkçılık diğeri ise mezhepçilik. Bu coğrafya, homojen bir yapı değil burada hem müslümanlar hem farklı mezhepten hem de gayrimüslim unsurlar var. Biz hangi inançtan, renkten, ırktan olursa olsun insanların hakkını, hukukunu gözetirsek suyumuzu kesmeyen, ekmeğimizi çalmayan, evimizi gölgede bırakmayan ve özelimize müdahale etmeyen her insanla birlikte yaşayabiliriz."



Fethin bir toprağın zorla ele geçirilmesi değil insanların kalbinin merhamet, kardeşlik ve sevgiye açılması olduğunu anlatan Bilgiç, Mekke ve Kudüs'ün fethinin de neredeyse çatışmasız ve kansız gerçekleştiğini, insanlığın ise bu anlayışa ihtiyacı olduğunu kaydetti.

ESKİŞEHİR



Anadolu Gençlik Derneği Eskişehir Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.



Atatürk Spor Salonu'ndaki törende konuşan derneğin şube başkanı Mehmet Eren, gençlere Hazreti Muhammed'in hayatını öğretmek istediklerini söyledi.



Düzenledikleri programla, fetih ile işgal arasındaki farkı genç nesillere anlatmayı amaçladıklarını belirten Eren, şöyle konuştu:



"Türkiye genelinde 600 noktada Mekke'nin Fethi'nin yıl dönümü kutlanıyor. Gençlerin, fethin ruhunu anlamaları için her sene bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Emperyalistlerin bu ülkeye 'yılbaşı' adı altında soktukları bir hançer var. Gençlerimizin yılbaşı yerine dinimizin önemli hadiselerinden biri olan Mekke'nin Fethi'ni kutlamalarını amaçlıyoruz. Aralık ayında Siyer-i Nebi Yarışması düzenledik. Bu yarışmada Eskişehir'de 2 bin 500 lise ve ortaöğretim öğrencisi sınava girdi.



Peygamberimizin hayatını okudular ve nasıl bir insan olduğunu öğrendiler. Bizim bu yarışmadaki amacımız, öğrencilerimizin Peygamberimizin hayatını öğrenerek, kendi hayatlarında onu örnek alarak yaşamalarını sağlamak."



Etkinlikte Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.



ANTALYA



Antalya'da, Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı.



Kepez Belediyesi Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim okunup, duaların edildiği programa çok sayıda vatandaş katıldı.



AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, programda yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethiyle halkın İslam ile şereflendiğini, zulmün sona erdiğini söyledi.



Fetihle adaletin ve düzenin sağlandığını anlatan Pişirici, "AGD olarak Efendimizi örnek alan gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreç önümüzdeki süreçte geçecektir. Ülkemizi daha güzel günler beklediğine inancımız tamdır." diye konuştu.



Pişirici, Mekke'nin fethinin 1386'ncı yılını kutlayarak, alçak terör saldırılarında şehit düşenleri rahmetle andığını ifade etti.



Konuşmaların ardından, mehteran takımı gösteri sundu.



KIRŞEHİR



Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı dolayısıyla Kırşehir'de, "Şehitler ve Mekke'nin Fethi" programı düzenlendi.



Cacabey Meydanı'nda bir yerel televizyon ve gazetenin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen programda, Grup Tillo ezgi ve ilahiler seslendirirken, sema gösterisi sunuldu.



Soğuk havaya rağmen ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılan vatandaşlar, seslendirilen eserlere eşlik etti.



Programa, Kırşehir Valisi Necati Şentük, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan ve çok sayıda kişi katıldı.



Öte yandan, Anadolu Gençlik Derneği Kırşehir Şubesince İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda, Mekke'nin Fethi'nin 1386. yılı nedeniyle program gerçekleştirildi.



Programda, ilahi ve ezgilerin seslendirilmesinin ardından, Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödül verildi.