Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü

Elazığ'da, Türkiye Vefa Derneği tarafından, Mekke'nin fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Elazığ Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, hafız Serdar Tunç’un Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Sema töreninin ardından program, Dursun Ali Erzincalı'nın sohbetiyle devam etti.



Derneğin Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, yaptığı konuşmada, ülkenin içinde bulunduğu zor süreçte vatan evlatlarının, İslam sancağını ellerinden düşürmemek uğruna şehit düştüğünü söyledi.



İçeride ve dışarıda ülkeyi parçalamak isteyen vatan hainlerinin olduğunu dile getiren Kartakgül, "Bizim milletimiz, aziz bir millet. Milletimiz 15 Temmuz'da tankların altına yatacak kadar cesur, direklerin üstünden F16 uçağını düşürecek kadar yüreklidir." dedi.



Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Kazım Özgür, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA