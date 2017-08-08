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08 Ağustos 2017 12:05 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2017 12:12

Mekke'de otel yangını

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde 391 hacı adayının kaldığı bir otelde yangın çıktığı, olayda ölen ya da yaralananın bulunmadığı bildirildi.

Mekke'de otel yangını

Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Nayif Şerif yaptığı yazılı açıklamada, "Mekke'deki Aziziye mahallesinde Hindistanlı hacı adaylarının kaldığı 7 katlı bir otelin 7'nci katında sabah saatlerinde yangın çıktığını" belirtti.

Açıklamada "oteldeki 391 hacı adayının güvenli şekilde tahliye edildiği, yangının herhangi bir can kaybı yaşanmaksızın söndürüldüğü" kaydedildi.

Etiketler: mekkeotel yangınısuudi arabistan


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