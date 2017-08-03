Mekke ve Medine’nin Topkapı Sarayı’ndaki Görülmeyen Evreleri Sergisi

Medine 2017 İslam Dünyası Turizm Başkenti" etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi Medine'de açıldı.

“Mekke ve Medine’nin Topkapı Sarayı’ndaki Görülmeyen Evreleri” adlı fotoğraf sergisi, Suudi Arabistan'ın Medine kentinde açıldı.



Serginin açılışı, Medine Emiri Yardımcısı Emir Suud bin Halid el-Faysal, Kral Selman'ın Müsteşarı Fahd Semari ile Kral Abdülaziz Araştırma ve Arşiv Merkezi Müdürü Muhammed Numan ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.



Eserleri tek tek inceleyerek yetkililerden bilgi alan Medine Emiri Yardımcısı el-Faysal, serginin çok değerli olduğunu ve bu çalışmanın Mekke başta olmak üzere diğer kentlerde de gösterilmesi gerektiğini belirtti.



Mustafa Aksay ve Ö. Faruk Aksoy tarafından organize edilen sergi, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü ve Kral Abdülaziz Araştırma ve Arşiv Merkezi iş birliğinde gerçekleştirildi.



Aksay, basın mensuplarına, bu eserlerin bir çoğunun ilk defa görücüye çıktığını söyledi.



Aksoy ise sergide, Mescidi Nebevi’nin maketi, çeşitli dönemde yapılmış tablolar, minyatürler, gravür ve çini paneller ile Medine ve Mekke’nin geçmiş dönemdeki evrelerini çizgilerle anlatan eserlerin yer aldığını kaydetti.



Mescid-i Nebevi'nin 11 nolu kapısı karşısındaki sergi, 3 ay boyunca ücretsiz ziyaret edilebilecek.



Mekke ve Medine’nin Topkapı Sarayı’ndaki Görülmeyen Evreleri” adlı fotoğraf sergisi, Medine 2017 İslam Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenleniyor.