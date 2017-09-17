Mehmetçik'ten eğitime anlamlı destek

Terörle mücadele kapsamında başarılı operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçik, Muş'ta bir okulu, boya ve tadilatını yaparak eğitime hazır hale getirdi.

Mehmetçik, Muş'ta bir ortaokulun onarımını yaparak eğitime hazır hale getirdi.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar yürüten Mehmetçik, Muş'ta bir okulun onarımını gerçekleştirerek eğitime katkı sundu.



Şehit İzzettin Polat Ortaokulu Okul Aile Birliğinin talebi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, okulun boya ve tadilatını yaparak binayı eğitim-öğretim yılına hazırladı.



"ASKERLERİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Metin Aksu, askerlerin eğitime verdiği desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi.



Mehmetçiğin üstün güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra okulun boya, badana ve tadilatına destek vermesinin takdire şayan bir davranış olduğunu belirten Aksu, şöyle dedi:



"Muş'ta askerimizin desteğiyle okulumuzun tamirat ve tadilat çalışmaları yapıldı. Eğitim ve öğretime okulun hazırlanması hususunda askerlerimizin büyük faydalarını gördük. Emeği geçen herkese, İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerimize ve tüm komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz."



Şehit İzzettin Polat Ortaokulu'nda boya badana işleri ve diğer birçok alanda titiz bir çalışmanın yapıldığını anlatan Aksu, "Okulumuzun eğitim-öğretime hazırlığı konusunda her noktada malzemeden işçiliğe kadar askerlerimizin desteğini görüyoruz. Bu bağlamda yapılan çalışmalar çocuklarımız içindir. Çocuklar bizim geleceğimizdir." diye konuştu.



"HER ŞEY GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLARIMIZ İÇİNDİR"

Okul Müdürü Fadıl Yalçın da Mehmetçiğin sadece güvenlik konusunda değil, eğitime destekte de başarılı olduğunu belirterek, "Askerlerimizin okulumuza daha önce de çok katkısı olmuştu. Her zaman okulumuzun boya badana ve eksiklikleri konusunda bize yardımcı oldular. Bu yıl yine okulumuzu eğitim-öğretim yılına hazırlamak için jandarma komutanlığımızdan yardım istedik ve okulumuzun boya badana, su tesisatı ve elektrik tesisatının bakımları gibi tüm eksiklerini giderdiler. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız içindir." dedi.