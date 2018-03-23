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23 Mart 2018 12:06 | Son Güncelleme: 23 Mart 2018 12:11

Mehmetçik'in Afrin Paylaşımı HDP'yi Rahatsız Etti

TSK tarafından her gün açıklanan öldürülen terörist sayıları nedeniyle psikolojisi bozulan HDP'li vekiller, şimdi de paylaşımlara sardı.

Mehmetçik'in Afrin Paylaşımı HDP'yi Rahatsız Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 20 Ocak günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart günü Afrin'i teröristlerden temizledi.

ÇILDIRIYORLAR
Afrin'de öldürülen teröristler için ağlayan HDP de, askerlerimizin yaptığı paylaşımları takip ederek çıldırmaya başladı.

Son olarak bir askerimizin, "Başbuğ Atatürk askerleri burada" notu HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nu isyan ettirdi.

Etiketler: afrin


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