Mehmetçik'in Afrin Paylaşımı HDP'yi Rahatsız Etti

TSK tarafından her gün açıklanan öldürülen terörist sayıları nedeniyle psikolojisi bozulan HDP'li vekiller, şimdi de paylaşımlara sardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, 20 Ocak günü başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile 18 Mart günü Afrin'i teröristlerden temizledi.

ÇILDIRIYORLAR

Afrin'de öldürülen teröristler için ağlayan HDP de, askerlerimizin yaptığı paylaşımları takip ederek çıldırmaya başladı.

Son olarak bir askerimizin, "Başbuğ Atatürk askerleri burada" notu HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nu isyan ettirdi.



