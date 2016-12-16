Mehmetçik'e 'yöresel' ziyafet

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında velilerinin hazırladığı yiyecekleri Güneydoğu'da görev yapan askerlere yolladı.

Karamanlı ilçesinde anaokulu öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında hazırlanan yöresel ürünleri, Güneydoğu'da görev yapan askerlere gönderdi.



Yerli Malı Haftası dolayısıyla yöresel ürünleri tanıtmak ve bilinç oluşturmak amacıyla Karamanlı Anaokulu'nda yerli malı etkinliği düzenlendi.



Öğrenciler ve velileri tarafından, bazlama, tandır ekmeği, zeytinyağlı sarma, kurabiye, pasta, ceviz, elma, portakal başta olmak üzere yöreye özgü yiyecekler hazırlandı. Anaokulundaki 64 çocuk, getirdikleri yöresel ürünleri kolilere koyarak, Güneydoğu'da görev yapan Mehmetçik'e yolladı.



Okul Müdürü Naciye Selimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerde milli ve yerli malının kullanılması bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Selimoğlu, güvenlik güçlerine motivasyon sağlamak için öğretmen, veli ve öğrencilerin desteğiyle yöreye özgü yiyecekler hazırladıklarını anlattı.



Veli Gülnur Çiftçi de Güneydoğu'da zor şartlar altında görev yapan Mehmetçiklerin kendilerini evlerinde hissetmeleri içi ev ürünleri hazırladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA