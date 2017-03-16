Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık görüntüye yansıdı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın askeri üs bölgesine yönelik taciz ateşi ve güvenlik güçlerinin anında verdiği karşılık vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Şemdinli'nin Derecik belgesindeki Samanlı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Üs bölgesindeki güvenlik güçleri de bölgeyi ateş altına aldı.
TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİNE VERİLEN KARŞILIK GÖRÜNTÜYE YANSIDI
Samanlı köyü sakinleri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.