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16 Mart 2017 14:38 | Son Güncelleme: 16 Mart 2017 15:13

Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık görüntüye yansıdı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'nın askeri üs bölgesine yönelik taciz ateşi ve güvenlik güçlerinin anında verdiği karşılık vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Teröristlerin taciz ateşine verilen karşılık görüntüye yansıdı

Şemdinli'nin Derecik belgesindeki Samanlı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı. Üs bölgesindeki güvenlik güçleri de bölgeyi ateş altına aldı.

TERÖRİSTLERİN TACİZ ATEŞİNE VERİLEN KARŞILIK GÖRÜNTÜYE YANSIDI

Samanlı köyü sakinleri, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Etiketler: şemdinliPKKtaciz ateşiterörhakkari


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