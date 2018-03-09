Öldürülen terörist sayısı 3149: Mehmetçik sınıra ulaştı Afrin’de flaş gelişme

Zeytin Dalı Harekâtı 49. gününde başarı ile devam ediyor. TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Yapılan son açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3149 olduğu belirtildi.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çok kritik gelişmeler yaşandı. Afrin'in en büyük beldelerinden olan Cinderes'te TSK ve ÖSO kontrolü sağladı. Cinderes'in ele geçirilmesi ile Afrin'e giden yol da açılmış oldu.

Cinderes'in ardından 6 beldeden 5'i temizlenmiş oldu. Az önce gelen habere göre TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.

11:36 TSK ve ÖSO'nun Afrin'ndeki harekatı ilçe merkezi sınırlarına ulaştı. Merkeze bağlı Şavarighat El Caviz ve Melkiye köyleri teröristlerden temizlendi.

09:41: Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin’e güneyden giriş yolunun açılması için son derece stratejik öneme sahip, bölgenin en büyük beldesi olan Cinderes’in merkezine de dün öğleden sonra saat 15.30-16.00 sıralarında giriş yaptı.

Merkezde tam kontrolün sağlanması için Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât (JÖH ve PÖH) timlerinin de katılımıyla yer yer yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisi verildi.

Çatışmaların özellikle Afrin istikametinde merkezin kuzey kesimlerinde olduğu ve terör örgütünün kritik noktalara yerleştirdiği keskin nişancıların etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgeden gelen haberlerde Cinderes’teki sivillerin merkezden ayrılmış oldukları bilgisi yer aldı. Cinderes kent merkezine giriş yapılmadan önce TSK ve ÖSO güçleri güney kesimde bir tepeyi ele geçirerek, buradan geçiş yolu açtı.

Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ederken, SİHA’lar da Cinderes’ten kaçmaya çalışan teröristlerin yollarını vurdu.

TERÖRİST SEMBOLLERİ İNDİRİLDİ

Güneydoğu’da terör örgütü PKK’ya karşı önemli başarılar elde etmiş olan Kayseri ve Tunceli Dağ Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı birliklerin etkili olduğu Cinderes’teki meskun mahal operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, bazı sokak araları ile evlerde bulunan PYD/YPG flamaları ve teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri indirilerek yakıldı.

Mehmetçik’e teşekkür anonsu

Türk askerinin Cinderes’e girmesi Reyhanlı Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yapılan anonslarla duyruldu. Mehmetçik’e teşekkür edilen anonsların ardından mehter marşı ve Dombra şarkısı da çalındı.

Cinderes bölgesindeki teröristler tarafından atılan 52 roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düşmüş, bu saldırılarda 4 kişi yaşamını yitirmişti.

AFRİN YOLLARI KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO güçleri, güneyde Cinderes’i, Kuzeydoğu’da Şeran beldesi ve Bafilyon Dağı’nın güneyindeki Kafr Cenne köyü ve Maşalla kırsalını terör örgütü PYD/PKK’dan kurtararak Afrin’e kuzeyden ve güneyden açılan yolları çok büyük ölçüde kontrol etme imkânına sahip oldu.

Batıda Raco ve Şeyh Hadid beldelerinin de ele geçirilmesine dikkat çeken uzmanlar, Afrin’e yönelik kıskacın iyice daralmaya başladığını vurguladı.

3 BİNİ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ

Havadan ve karadan yoğun bombardıman ve yaşanan meskun mahal operasyonları sonucu çoğu Cinderes çevresinde olmak üzere bir günde 115’ten fazla terörist öldürüldü. Harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini aşarak 3 bin 89 oldu.

Afrin merkeze 5 km kaldı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Mazrea, Maariski ve Kifirmis köylerinde de kontrol sağlandı. Son köy Mazrea’dan Afrin merkezine yaklaşık 5 kilometre kaldığı bildirildi.

Teröristlerden kurtarılan köylerdeki sivillere gıda yardımına da başlandı. Köylerdeki Arap, Türkmen ve Kürt kökenli siviller, teröristlerden kurtuldukları için büyük sevinç yaşadı. Halk günlük yaşamına hızla dönmeye başladı.

YENİ MÜHİMMAT TESTİ GEÇTİ

Bu arada Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çoknamlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının başarıyla geçtiğini ve bu ay içinde Zeytin Dalı harekâtında kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı harekâtının yapıldığı alana teslim edilecek. TSK’nın 20 kilometre menzilde topçu roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda üretiliyor.

Kaynak: AA