Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm ve Kanal İstanbul eleştirilerine cevap verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında kentsel dönüşümü ve Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Kanal İstanbul projesinde ÇED raporu süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan Özhaseki, "Bir takım sivil toplum örgütlerinin gündem oluşturduğu gibi İstanbul için, İstanbul'un su kaynakları için bir tehlike söz konusu değil.

İstanbul'a olumsuz bir etki olmaz. ÇED sürecini tamamlamak için halkın katılımı toplantısı gerçekleştiririz. Her ÇED sürecinde bunu yapıyoruz. Orada itirazları alıyoruz, dikkate alıyoruz" dedi.

Deprem hazırlığıyla ilgili konuşan Özhaseki şunları söyledi:

Eskiye nazaran iyiyiz. Ama eksiklerimiz var. Rahatız demek için yüzde 100 binaların güvenli olması lazım. 1999'a kadar yapılmış binalar risk taşıyor. 2000 öncesi binalar eski yönetmeliklere göre yapıldığı için risk taşıyor.

2000 sonrası yapılanlar ise güvenli. Türkiye'de 2000 öncesi yapılmış 15 milyon civarında bağımsız birimin 7,5 milyonu risk taşıyor.

İstanbul için risk nedir? İnsanları uyarmak benim görevim. Şu anda deprem olma riski olan yer Adalar gibi gözüküyor. En fazla 2030'a kadar deprem olarak karşımıza gelir deniyor.

Hocaların söylediği büyük ihtimalle 7'nin üzerinde deprem olacak deniyor. Etkilenecek bölgeler sahilde Avcılar'a doğru uzanan hat. 2000 öncesi yapılmış 5,6,7 katlı binalar.

BAŞLADIĞINDA YER YERİNDEN OYNAYACAK

Kentsel dönüşümde son durum hakkında bilgi veren Bakan Özhaseki, "5 yılda 600 bin yapıda dönüşüm oldu. Yerinde dönüşüm esası, alan bazlı dönüşüm esası.

Belediyelere ne tür teşvikler yapacağımız hususu da çalışıldı. A, B, C planımız hazır. Start verildiğinde Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu yaza çok rahat başlarız. İşe başlarız, İstanbul için de başlarız" dedi.