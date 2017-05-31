Mehmet Ekici serbest kalıyor

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin bugün itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.

Trabzonspor'un ara transfer döneminde kadro dışı bıraktığı Mehmet Ekici'nin bugün itibarıyla sözleşmesi sona eriyor.



Bordo-mavililer, transferde adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki orta alan oyuncusunu, 16 Ocak'ta kadro dışı bırakmıştı. Mehmet Ekici, o tarihten itibaren Kadir Özcan Tesisleri'nde kulüp tarafından görevlendirilen antrenör eşliğinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.



Kulüp başkanı Muharrem Usta, Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştığını açıklamış ancak bu oyuncu siyah-beyazlı kulübe gitmeyince transfer gerçekleşmemişti. Ekici'nin Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti.



TRABZONSPOR'DA 83 MAÇA ÇIKTI



2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından transfer edilen orta alan oyuncusu, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Karadeniz ekibinde toplam 83 resmi maça çıktı.



Milli takım formasını da giyen orta alan oyuncusu, Karadeniz ekibinde 83 resmi karşılaşmada 18 gol atma başarısı gösterdi.



EN FAZLA KATKI İLK SEZONUNDA



Mehmet Ekici, Trabzonspor'a en fazla katkıyı ilk geldiği sezonda yaptı.



Trabzonspor'da söz konusu sezonda Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 42 maça çıkan futbolcu, 10 gol atarken çok sayıda golün pasını da vermişti.



Mehmet Ekici, 2015-2016 sezonunda 22 maçta 5 gol, bu sezon ise 19 maçta 3 gollük performans gösterdi.



1 MİLYON 500 BİN AVROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ



Bayern Münih altyapısından yetişen, Nünberg'de de bir dönem kiralık olarak forma giyen Mehmet Ekici, son olarak oynadığı Werder Bremen'de sakatlığının da etkisiyle gözden düşünce satış listesine konulmuştu.



Bordo-mavililer, 2014-2015 sezonu öncesinde 1,5 milyon avro bonservis bedeli ödediği oyuncuyla ilk sezon için 4 milyon 46 lira, ikinci ve üçüncü sezonlar içinde 1,4 milyon avroya anlaşmıştı.



Mehmet Ekici, Nürnberg'de forma giydiği dönemde Türk asıllı Alman futbolcu 'Mesut Özil'e benzetilmişti.