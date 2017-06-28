Mehmet Ekici resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, daha önce anlaşmaya vardığını açıkladığı Mehmet Ekici ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu katıldı.



Törende açıklamalarda bulunan başkan Yıldırım, toplantıya Mehmet Ekici'nin yanında olmak için katıldığını söyledi.



Ocak ayında Mehmet Ekici transferini gerçekleştirmek için Trabzonsporlu yöneticilerle görüştüklerini belirten Yıldırım, "Transfer o dönemde gerçekleşmedi. Mehmet ile konuştuk ve Fenerbahçe'yi anlattık. Fenerbahçe'ye gelirse neler olabileceğini, neler yaşayabileceğini söyledik. Kendisi de Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirtti ama Trabzonspor Kulübüne bağlı olduğu için o günkü şartlar dolayısıyla gelemedi. O dönem kendisine, başka bir kulüple anlaşmazsa sezon sonunda transfer edebileceğimizi söylemiştik." şeklinde konuştu.



Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin, Trabzonspor'un kendisinden istediği şartları yerine getirerek, profesyonel bir futbolcunun yapması gerektiği gibi sezonu tamamladığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu sürecin sonunda oturduk ve kendisiyle anlaştık. Uzun yıllar kulübe hizmet edeceğini düşünüyorum. Geçen sene basın ve değerli yorumcuların orta saha konusunda yazdığı eksiklikleri, Mehmet ve diğer transferlerle aşacağımızı düşünüyorum. Kendisine bu camiaya 'hoş geldin' diyorum. Kulüp olarak, ocak ayından haziran ayına kadar kendisinin profesyonelce davranışlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da kendisine faydası olacağını düşünüyorum."



MEHMET EKİCİ: BURADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM



Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici, 6 aylık zor bir sürecin ardından sarı-lacivertli takıma geldiğini ve burada olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.



Transfer sürecinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşmak istemediğinin altını çizerek sözlerine başlayan Mehmet, "Benim için önemli olan futbol. Bu zorlu süreçte arkamda duran başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi şekilde, en iyi performansla sizlerin bana gösterdiğiniz güveni boşa çıkartmak istemiyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübündeyim diyebiliyorum." diye konuştu.



Orta sahada her pozisyonda kendisini rahat hissettiğini aktaran Mehmet, şu ifadeleri kullandı:



"Hocam bana nerede görev verirse, oynatmak isterse ben orada oynarım. Fenerbahçe taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce bana bu kulübün büyüklüğünü gösterdiler. İnşallah iyi bir performansla bunların hepsini geri ödeyebilirim. Duran toplarda topun başında inşallah beni göreceksiniz. Her zaman üzerine koyarak çalışıyorum. İnşallah bunu sahaya güzel bir şekilde yansıtırım."



Mehmet, konuşmasının ardından Aziz Yıldırım ile fotoğraf çektirerek, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Öte yandan Mehmet Ekici, sarı-lacivertli takımda 11 numaralı formayı giyecek.



Trabzonspor Kulübü tarafından ocak ayında kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekiple 2,5 sezonda 83 maçta 18 gol kaydetti.



Mehmet, kariyerinde 12 defa da A Milli Futbol Takımı'nın formasını giydi.