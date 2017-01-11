Mehmet Ekici gelmek istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. O da buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek isteyen oyuncular fark oluşturabilir." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Trabzonsporlu futbolcu Mehmet Ekici'ye ihtiyacının olduğunu ve oyuncunun da sarı-lacivertli takıma gelmek istediğini söyledi.



Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını yarın tamamlayacak sarı-lacivertli takımda teknik direktör Advocaat, basın toplantısı düzenledi.



Hollandalı teknik adam, takımın konakladığı otelde gerçekleştirilen basın toplantısında, kadrosunda Mehmet Ekici gibi bir orta saha oyuncusuna ihtiyacı olduğunu vurguladı.



Orta sahada hep aynı tip oyunculara sahip olduklarını aktaran Advocaat, "Mehmet Ekici gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. O da buraya gelmek istiyor. Buraya gelmek isteyen oyuncular fark oluşturabilir." dedi.



Trabzonspor'un da Aatıf Chahechouhe'yı istediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:



"Aslında bu durum çok basit. Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da bizden Aatıf'ı istiyor. Aatıf'ın bu konuyla ilgili düşüncesi farklı. Bundan sonra ne olur, bilmiyorum. Aatıf kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Kulübün verdiği karardan farklı bir karar verdi. Bunu anlayabiliyorum. Farklı bir durumu gelişmezse burada kalır. Çünkü hala iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



Advocaat, Mehmet Ekici'yle kendisinin hiç görüşmediğini ancak oyuncuyla görüşmeler yapanların olduğunu da belirtti.



"ŞAMPİONLUK İÇİN BURDAYIM"



Advocaat, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için görevde olduğunu dile getirdi.



Hollandalı teknik adam, "Şampiyonluk sizin için ne anlam ifade ediyor?" sorusuna "Şampiyonluk için buradayım. Burada olmamın en önemli sebebi bu ama birkaç oyuncu alabilirsek daha iyi olur." cevabını verdi.



Daha fazla oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen Advocaat, şunları kaydetti:



"İyi bir kadromuz var. Daha da geliştirmeliyiz çünkü bütün kupalarda varız. Daha fazla oyuncu almalıyız. Karavaev iyi bir transfer. Çok iyi bir oyuncu aldık. Ondan hemen müthiş işler beklememeliyiz ama kıymetli bir ismi kadromuza kattık. İlk defa Türkiye'de çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu fark edebiliyorum. Beşiktaş ve Galatasaray'ın özellikle Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görebiliyorum. Yeni oyuncular için yönetimle görüşüyoruz. Başkan ve yönetim isteklerimize hiçbir zaman 'hayır' demiyor. Başkanımız ve yönetimimiz Fenerbahçe'yi tekrar en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar."



Transfer için basında çıkan isimleri bildiğini de anlatan 69 yaşındaki teknik adam, "Çok fazla dedikodu var. Çok fazla isim yazılıp çiziliyor ama sadece Ukrayna'dan bir kiralık oyuncu kadromuza kattık. Tüm yazdığınız, önerdiğiniz isimler, dedikodularda adı geçen isimlerin çoğu buraya gelmeyecek. Beklentilerden farklı bir şey ortaya çıkacak. Oyuncu getirmek kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.