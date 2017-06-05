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05 Haziran 2017 12:39 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2017 14:08

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Mehmet Ekici'yle anlaşma sağladı.

Mehmet Ekici Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Ekici'yle 17 Haziran'da açılacak 1. transfer ve tescil döneminde resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtilerek, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu, takımımıza transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin transferde anlaşmaya vardığı Mehmet Ekici, sağlık kontrolünden geçirildi.  

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'da kan değerlerine bakılan Mehmet Ekici'nin, ardından solunum ve efor testinden geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, göz ve ortopedi muayeneleriyle kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

Etiketler: fenerbahçeanlaşmamehmet ekici


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