Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti
Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti.
Çiftlik Bank'ta iade talebi
Çiftlik Bank vurgunuyla 77 bin kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı iade dosyasını Arjantin'e gönderdi.
Adalet Bakanı Gül: "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir.
Gündem16 Mart 2018 15:20Çiftlik Bank reklamı Beyaz Show'da da yayınlanmışDolandırıcılıkla gündeme gelen Çiftlik Bank meğer Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen Beyaz Show'da reklam yapmış.