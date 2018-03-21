Mehmet Aydın Uruguay'dan da Kaçtı

Uruguay basını, topladığı paralarla kendi ülkelerine kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın ülkeden ayrıldığını öne sürdü.

Çiftlik Bank ile ilgili haberleri Uruguay'da yakından takip eden ülkenin etkili yayın organlarından El Observador, İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak Mehmet Aydın'ın ülkeyi terk ettiğini yazdı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Türk makamlarının Aydın'ın iadesini istemeye hazırlandığını yazan gazete, "Ama o artık Uruguay'da değil, ülkeyi terk etti" ifadesini kullandı.

Aydın'ın Uruguay'dan ne zaman ayrıldığı ve nereye gittiği ise bilinmiyor.

Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğunun ortaya çıkmasının ardından Türk makamları geri iadesi için çalışma başlatılacağını açıklamıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün yaptığı açıklamada "Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir." ifadesini kullanmıştı.





Gündem 21 Mart 2018 10:18 Çiftlik Bank Vurgununda İnanılmaz Detaylar!Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçen sene Uruguay'a giderek son model bir araç, bir malikâne ve bir yat aldığı ortaya çıktı.



