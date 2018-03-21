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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine eleştiri yağmuru

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine eleştiri yağmuru

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümü yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünde oyuncuların dekoltesi ve bazı replikler izleyicinin eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde beğenilmeyen sahneler ve Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölüm özeti
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Gündem 21 Mart 2018 - 13:26

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