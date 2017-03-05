Meğerse Nazizm Almanya'da devam ediyormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Tokatlılar Gecesi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş." dedi.



Erdoğan şunları söyledi:



"Ben Nazizmin, Almanya'da bittiğini zannediyordum. Meğerse hala devam ediyormuş. Hala devam ediyormuş açık ortada. Eğer demokrasiye inanıyorsan, benim Bakanım, hem Bakanınla görüşecek hem de orada bir salon toplantısı yapacak. Niye rahatsız oluyorsun? Bir başka Bakanım aynı şekilde. Şimdi baktık ki Hollanda da aynı şekilde bir açıklama yapmış. Vah zavallı vah. Bunlar kendi iradeleriyle hareket etmiyorlar. Kardeşlerim, şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem yarın gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım."



"DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI HUKUK İÇİNDE SORUYORUZ"



Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz gecesi 249 vatan evladını şehit eden, 2 bin 193 insanımızı yaralayan FETÖ'cü hainlere de aynı şekilde döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz. İşte şimdi davalar görülmeye başlandı. İfadeler, itiraflar ortaya çıkan yeni görüntüler, ihanetin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kendi silah arkadaşlarını nasıl katlettiklerini, ekmeğini yedikleri bu millete nasıl silah sıktıklarını sizler de görüyorsunuz. Türkiye tarihinde böyle bir alçaklık yaşanmadı. Bu topraklar, kendi sapkın inançları için bu derece gözü dönen, bu kadar çukurlaşan bir örgüte şahit olmadı. Burada şunu bir kez daha iyi ifade etmek istiyorum FETÖ ile mücadele Türkiye Cumhuriyeti Devletinin son yıllarda verdiği en zor, en çetin ve en hayati mücadeledir."

"Meclis'ten idam kararı çıktığı anda, bunu ben onaylarım"



Erdoğan, idam kararı hakkında, "Kardeşlerim 16 Nisan... Hemen ardından parlamentoda, çünkü bu biliyorsunuz anayasa değişikliği gerektiren bir konu ve bu Meclis'te görüşülüp Meclis'ten idam kararı çıktığı anda, bunu ben onaylarım, bunu onaylarım. Kardeşlerim, 'George ne der, Hans ne der, Katherina ne der?' beni o ilgilendirmez. 'Ahmet ne der, Mehmet ne der, Ayşe, Fatma ne der, Rabbim ne der?' beni o ilgilendirir." ifadelerini kullandı.



"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan çok önemli. 16 Nisan bir reform. Yönetimde, sistemde bir reform. Yoksa rejim değişikliği diye bir şey söz konusu değil." şeklinde konuştu.



"İCRAAT, İCRAAT, İCRAAT"



Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu millete aşığız. Hizmete 'evet' diyenlerin bir şey yapması lazım. Öyle mi? Ha öyleyse bir şey yapalım. Ne yapalım? Dedik ki; madem ki bizim ecdadımız, Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de gemileri değil ama araçları denizin altından yürüteceğiz. Yürüttük mü, Marmaray ile de raylı sistemi yerleştirdik mi? İşte 16 Nisan bu demektir. Yani, lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat, icraat... Bunların dikilitaşı var mı? Türkiye'nin bu başarı hikayesi mazlumlara ilham kaynağı olması, hem içeride hem dışarıda birilerini de çok ciddi şekilde rahatsız ediyor."



"ALMAN YÖNETİMİNE SESLENİYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halk oylaması etkinliklerine izin verilmemesi konusunda, "Ben buradan Alman yönetimine sesleniyorum, demokrasiye inanan dünyaya sesleniyorum; eğer özgürlük mücadelesi yapıyorsak, eğer düşünce özgürlüğünden rahatsız değilsek, eğer demokrasiye inanıyorsak, bizim önümüzü kimse kesemez. Bu böyle bilinmelidir." dedi.



"TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA MADALYA TAKIYORSUN"



Terör örgütü yöneticilerine madalya takılmasına tepki gösteren Erdoğan şunları kaydetti:



"Böyle adaletsiz bir yaklaşım, böyle haksız bir yaklaşımı kabullenmek mümkün değildir. Terör örgütü mensupları 'hayır' kampanyası için istedikleri her yeri serbestçe kullanabiliyor, terör örgütü yöneticileri saraylarda, yine Türkiye'den mahkum olmuş, 5 yıl 10 aya mahkum olmuş birisini alıyorsun ona madalya takıyorsun. Nerede? Cumhurbaşkanı sarayında. Sizin demokrasi anlayışınız bu mu? Bu adam Türkiye'de mahkum olmuş, 5 yıl 10 aya mahkum olmuş. Sen kalkıp buna cumhurbaşkanlığı sarayında madalya takıyorsun. İşte sizin demokrasi anlayışınız bu, özgürlük anlayışınız bu. Türkiye'de mahkum olmuş bir insanı eğer siz ülkenizde adeta beraat ettiriyorsanız, sorumlusunuz ve suçlulara yardım yataklık yapmaktan dolayı sizin yargılanmanız gerekiyor bunu da söylüyorum. Bütün bunlara rağmen benim Bakanım kendi vatandaşlarıyla kendi hemşehrileriyle bir araya gelmek isteyince hemen işler tersine dönüyor. Siz bu safsatalarınızı, külahımıza anlatın."



"FETÖ'CÜ HAİNLERE NASIL KUCAK AÇTIĞINIZI TAKİP EDİYORUZ"



"Avrupa şehirlerinin yıllardır Türkiye'den kaçan eli kanlı teröristlere nasıl yataklık ettiğini, biz çok iyi biliyoruz." diyen Erdoğan, "Terör örgütünün bilgisi dahilinde, o ülkelerin her yıl yüz milyonlarca avroyu hem de zorla tehditle nasıl topladığını çok iyi biliyoruz. Son olarak FETÖ'cü hainlere nasıl kucak açtığınızı, nasıl bağrınıza bastığınızı hep birlikte takip ediyoruz." şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'deki son 15 yıllık istikrar ve güven ortamını, artık şahıslara, partilere bağlı olmaktan çıkarmalı, bunu bir sisteme bağlamalıyız. Cumhurbaşkanlığı sistemi işte bunu temin edecektir." ifadelerini kullandı.